Разработка интерьера для веган кафе и производства

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт20 заявок243 просмотра

При согласии можно обговорить бюджет проекта, срок полного выполнения, срочно только дизайн отдельного кафе и полностью обговорить тех.задание 

8 лет назад
guest_15102217059888
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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