Дизайнер-визуализатор

Обязанности:

Создание креативного, уютного дизайна, по предоставленным материалам, таким как : зд модель, комплект чертежей, в том числе план с расстановкой мебели и рекомендации по стилю, и пожеланию заказчика. Работа как с жилыми так и с общественными помещениями.

Требования:

Выполнять в оговоренные сроки и учитывать все корректировки возникающие по ходу работы.

Отличное знание 3ds max + Vray .

Оплата: от 100 р./ кв. м.