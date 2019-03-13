Нарисовать планировку 3d, 2d

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт10 заявок210 просмотров
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Во вложении схематически нарисована планировка таунхауса, нужно сделать 3d и 2d визуализацию. Стоимость и какие сроки на выполнение?!

5 лет назад
Elena-S2019
Елена Сам 
34 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад