Нарисовать планировку 3d, 2d

Добрый день, есть готовый рецепшен и место под него , нужно максимально улучшить его конструкцию. Могу дать все размеры Фото как сейчас выглядит и тд
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении схематически нарисована планировка таунхауса, нужно сделать 3d и 2d визуализацию. Стоимость и какие сроки на выполнение?!
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