ТЗ во вложении.
Необходимо разработать дизайн фасада дома
Необходимо разработать дизайн фасада дома – 2-е проекции дома.
Интересуют: вставки камня, возможны балки, лепка, обыграть окна, перила, хотим ночную подсветку дома. Сделать в Европейском стиле.
Дом будет под штукатурку. Возможны разные цветовые решения (игра цветов – под покраску). Сайдинг не предлагать!
Неизменными остаются цоколь из камня (бут – оттенки серого), крыша металлочерепица (цвета – ваши варианты, предпочтительно темно-коричневая).
Местность: на берегу реки, повышенная влажность, насекомые.
После дизайна фасада нужно будет разработать дизайн всех внутренних помещений (желательно в 3D).
Интересует: цена, сроки, индивидуальный подход.
Требования: современность, практичность в эксплуатации, долговечность, реальные возможности найти материалы для предложенных вариантов в Украине.
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