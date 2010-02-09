Необходимо разработать дизайн фасада дома

Существует корпорация "Золотые Ворота" у которой есть несколько коттеджных городков. Для них нужно сделать 3D планировки этажей коттеджей с прорисовкой общих деталей интерьера (тут стол, тут унитаз), для начала без фасада. Средняя площадь одного коттеджа ...