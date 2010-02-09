Необходимо разработать дизайн фасада дома

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Необходимо разработать дизайн фасада дома – 2-е проекции дома.

Интересуют: вставки камня, возможны балки, лепка, обыграть окна, перила, хотим ночную подсветку дома. Сделать в Европейском стиле.

Дом будет под штукатурку. Возможны разные цветовые решения (игра цветов – под покраску). Сайдинг не предлагать!

Неизменными остаются цоколь из камня (бут – оттенки серого), крыша металлочерепица (цвета – ваши варианты, предпочтительно темно-коричневая).

Местность: на берегу реки, повышенная влажность, насекомые.

После дизайна фасада нужно будет разработать дизайн всех внутренних помещений (желательно в 3D).

Интересует: цена, сроки, индивидуальный подход.

Требования: современность, практичность в эксплуатации, долговечность, реальные возможности найти материалы для предложенных вариантов в Украине.

15 лет назад
macpro
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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