Нужен дизайн проект, 3D визуализация помещений и чертежи квартиры.

Дизайн желателен в испанском или староиспанском стиле.

Площадь квартиры порядка 100 кв.м.

Помещения:

1. Прихожая

2. Гостиная (в этом помещении: кухня, столовая и каминный зал с большим телевизором)

3. Спальня 1

4. Спальня 2

5. Туалет при спальне 1

6. Туалет при спальне 2

7. Туалет гостевой (в прихожей, под лестницей).

Предполагается очередность выполнения - по помещениям. В первую очередь - прихожая.

На сегодняшний день есть только обмеры помещений и от руки нарисованный план квартиры.

Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по исполнению.

Начинающие дизайнеры – не стесняйтесь!

Пожалуйста только конкретные вопросы и предложения, на которые я, в свою очередь, постараюсь максимально быстро и конкретно ответить.

Исходники есть в лучшем разрешении.