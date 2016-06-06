Здравствуйте! Ищу себе в помощь дизайнера, который свободно работает в стиле классика и ар-деко. Или в каком-то из них. Ищу для постоянного сотрудничества и работы с заказами. Нужен креатив, ...
Нужен дизайн проект, 3D визуализация помещений и чертежи квартиры.
Нужен дизайн проект, 3D визуализация помещений и чертежи квартиры.
Дизайн желателен в испанском или староиспанском стиле.
Площадь квартиры порядка 100 кв.м.
Помещения:
1. Прихожая
2. Гостиная (в этом помещении: кухня, столовая и каминный зал с большим телевизором)
3. Спальня 1
4. Спальня 2
5. Туалет при спальне 1
6. Туалет при спальне 2
7. Туалет гостевой (в прихожей, под лестницей).
Предполагается очередность выполнения - по помещениям. В первую очередь - прихожая.
На сегодняшний день есть только обмеры помещений и от руки нарисованный план квартиры.
Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по исполнению.
Начинающие дизайнеры – не стесняйтесь!
Пожалуйста только конкретные вопросы и предложения, на которые я, в свою очередь, постараюсь максимально быстро и конкретно ответить.
Исходники есть в лучшем разрешении.
Выбранный исполнитель
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