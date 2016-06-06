Нужен дизайн проект, 3D визуализация помещений и чертежи квартиры.

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Завершен24 заявки335 просмотров

Нужен дизайн проект, 3D визуализация помещений и чертежи квартиры.

Дизайн желателен в испанском или староиспанском стиле.

Площадь квартиры порядка 100 кв.м.

Помещения:

1. Прихожая

2. Гостиная (в этом помещении: кухня, столовая и каминный зал с большим телевизором)

3. Спальня 1

4. Спальня 2

5. Туалет при спальне 1

6. Туалет при спальне 2

7. Туалет гостевой (в прихожей, под лестницей).

Предполагается очередность выполнения - по помещениям. В первую очередь - прихожая.

На сегодняшний день есть только обмеры помещений и от руки нарисованный план квартиры.

Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по исполнению.

Начинающие дизайнеры – не стесняйтесь!

Пожалуйста только конкретные вопросы и предложения, на которые я, в свою очередь, постараюсь максимально быстро и конкретно ответить.

Исходники есть в лучшем разрешении.

9 лет назад
SergNic
Сергей 
58 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Liza_design
Елизавета 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад
$300
30 дней
Лиза Ситкова разрабатывала дизайн нашего дома и мы очень довольны результатом! Сразу было заметно, что она обладает высоким профессионализмом, но, помимо этого, видно было стремление выполнить задачу как можно лучше . Она очень пунктуальна, очень быстро и качественно решает поставленные задачи. Предлагает несколько вариантов решения, уделяет внимание деталям и всегда прислушивается к пожеланиям заказчика, а также дает полезные советы! Она относится к своей работе неформально, вкладывает в нее душу и обладает, на мой взгляд, прекрасным вкусом! Мы с удовольствием рекомендуем дизайнера Лизу Ситкову!
Отлично отработали! Проект получился очень интересным. Заказчик всегда на связи, инициативен, идет на контакт. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liza_design
Елизавета 
32 года
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
9 лет назад