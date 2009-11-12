Нужна помощь в оформлении витрины магазина

# 1 — $

Скоро собираюсь открыть детский магазин (одежда) и хотелось-бы толково оформить витрину.Ширина витрины 5 метров, глубина 80 см. Предположительно название будет "Junior". Детские и подростковые вещи.

Основной прицел на детей в возрасте от 5 лет до 12.

Вывеска ещё не готова, хочется из отдельных букв разного цвета.

Кто может помочь ?

Дизайн подрразумевает художественно-декоративное оформление внутри витрины.

Может быть типа,что фон будет за манекенами. Фон в виде неба, верхушке деревьев, а впереди дети играющие на природе. Пример: Две девчушки стоят в уголке ветрины, держат над головой солнцезащитные зонтик и шептаться о чем-то, по-детски наивно и всерьез для них самих. Мальчишка, что подгибает в ним- держит в руках ниточку и бумажным змеем. Змея можно купить настоящего и прицепить. В углу ветрины, с той стороны, где вход- сидит мальчишка на полу, в траве и читает книжку, не замечаю того дурдома, что проходит мимо.

Ну в общем что-то из такого.