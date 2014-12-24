Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800.

1. офисы

2. школы

3. больница

4. детский сад

5. административные здания

По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx

которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше.

Конкретных пожеланий нет. Нужно внедрить светодиодные лампы в интерьеры. 5 Hi-res.

По срокам как всегда быстро.

Жду ответов.

По оплате жду предложений.