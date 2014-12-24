Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800.
1. офисы
2. школы
3. больница
4. детский сад
5. административные здания
По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx
которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше.
Конкретных пожеланий нет. Нужно внедрить светодиодные лампы в интерьеры. 5 Hi-res.
По срокам как всегда быстро.
Жду ответов.
По оплате жду предложений.
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