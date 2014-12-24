Нужно сделать интерьеры помещений

$30
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать интерьеры помещений. Изображения нужны для сайта разрешением 2000x1800.

1. офисы

2. школы

3. больница

4. детский сад

5. административные здания

По этой ссылке можно увидеть светодиодные панели http://www.rockmoscow.ru/#!product/ctpx

которые необходимо внедрить в интерьеры, локации те что я описал выше.

Конкретных пожеланий нет. Нужно внедрить светодиодные лампы в интерьеры. 5 Hi-res.

По срокам как всегда быстро.

Жду ответов.

По оплате жду предложений.

9 лет назад
alexrusss
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ищем идеи для крепления стекла

    Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не ...

    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Организация ювелирной точки на выставке

    $100

    Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки, Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении ) Идея - использования максимально экономичных материалов для ...

    Интерьеры и Экстерьеры2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно достроить сцену

    $600

    Есть сцена со старинным замком. нужно к ней полностью достроить ландшафт: лес, овраги, горы, дорогу, подъемный мост; настроить текстуры. Сцена готовится для последующего композинга в видео 2К. Допустимые движки: Вирей, Менталрей. Общая схема местности во ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо создать интерьеры

    Необходимо создать интерьеры в современном стиле с мебелью для каталога, а также показать детальную картинку выдвижных механизмов. Пример вышлю на почту. Цель — продемонстрировать механизмы. Напишите стоимость за один 3д интерьер и время исполнения.

    Интерьеры и Экстерьеры18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн проект квартиры

    Нужна планировка, разработка дизайн-проекта жилой трехкомнатной квартиры в современном стиле, нужны интересные креативные предложения. планировка прилагается пример работы http://vk.com/album-3678155_203409565

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интерьера 35м2

    Требуется дизайн гостинной с холом. Функционал: кухня, столовая, зона отдыха (план с комментариями прилагается). На плане расставлена мебель - не обращаем внимания! В гостинной камин + телевизор. Кухня: светлая в стиле прованс. Необходимо расположить предметы, ...

    Интерьеры и Экстерьеры30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интерьера

    $300

    Здравствуйте! Для длительного сотрудничества требуются два исполнителя, которые готовы на себя брать заказы на разработку дизайн-проектов помещений. От вас указание минимальную стоимость за квадратный метр и зависимость стоимости от площади помещения. Скажем, какая цена за ...

    Интерьеры и Экстерьеры29 заявок
    Закрыт
    9 лет назад