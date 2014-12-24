Ищем идеи для крепления стекла

Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не производится. Рост курса и т.п. - понятные проблемы. Нужны идеи простых решений по креплению стационарных больших стекол в перегородки и движущихся стекол для стеклянных дверей (откатные, распашные, маятниковые - все равно) с применением российских материалов. Также интересны любые идеи и конструктивные мысли по поводу удешевления теплых алюминиевых конструкций со стеклопакетами.

Если у кого-то есть понимание этого, опыт и идеи - присылайте предложения: в первую очередь по формату сотрудничества, во вторую очередь - по условиям.