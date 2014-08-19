Переделать текстуру снега Maya, Arnold

Требуется создать хорошие текстуры снега (Maya, Arnold-render) для готовой модели старинного замка и подстроить свет. Снег создаем в двух вариациях: до снегопада (старый, смерзшийся) и после снегопада (пухляк).

Обе вариации настраиваем на день и ночь.

Точные данные по свету буду обсуждать с исполнителем.

примеры снега:

http://epics.zabmedia.ru/99728096d3ca32898e76b28f8b1091dd.jpg

http://lh5.ggpht.com/-8sDnR-4585M/Uq13J_4AEhI/AAAAAAAAC8w/baTZ1VJrGUE/s1600/IMG_6469.JPG

- старый снег

http://images.gastronom.ru/site_images/00000290/00094305.jpg - пухляк

Софт и рендер менять не можем!