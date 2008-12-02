Перенести чертеж квартиры из AUTOCAD в ARCON

В итоге из переноса платежа проект перерос в полноценный дизайн квартиры. Было проработано несколько вариантов. К работы с Инной могу отнести: 1) Понимание нюансов строительства (все что она отрисовала удалось построить) 2) Четкое соблюдение пожеланий - в данном случае я просил минимизировать стоиомсть строительства. 3) Отличный вкус и профессиональное видение не помешало реализовать то что мы хотели. То есть если мы хотели что-то что по-мнению Инны было не верно/не красиво - она предупреждала, но делала. 4) Результат классный. 5) Все удалось построить как планировали. Работать понравилось.