Перенести чертеж квартиры из AUTOCAD в ARCON

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен6 заявок354 просмотра
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Есть чертеж/план квартиры в AutoCAD. Нужно нарисовать или импортировать 3-х мерную карту в ARCON с сохранением размеров.

Тех задание:

Задача:

1) Изготовить трехмерный чертеж квартиры в формате Arcon на основе двух-мерного чертежа Autocad.

2) Необходимо сохранить/установить все размеры в соответсвии с рельаными. Размеры должны быть отображены Результаты измерений прилагаются.

3) Макет должен содержать информацию о стенах потолках перегородках - размеры, толщина, условное обозначение текстуры. Окна и двери должны быть отмечены на чертеже.

4) Чертеж должен быть пригоден для дальнейшего редактирования в программе Arcon 5.02 или/лучше старше.

Мне нужна основа в которая я смогу дальше фантазировать над интерьером своей квартиры.

План в растре во вложении.

16 лет назад
Certina
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 часов назад
16 лет назад
$35
1 день
В итоге из переноса платежа проект перерос в полноценный дизайн квартиры. Было проработано несколько вариантов. К работы с Инной могу отнести: 1) Понимание нюансов строительства (все что она отрисовала удалось построить) 2) Четкое соблюдение пожеланий - в данном случае я просил минимизировать стоиомсть строительства. 3) Отличный вкус и профессиональное видение не помешало реализовать то что мы хотели. То есть если мы хотели что-то что по-мнению Инны было не верно/не красиво - она предупреждала, но делала. 4) Результат классный. 5) Все удалось построить как планировали. Работать понравилось.
Хороший заказчик, рекомендую!
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