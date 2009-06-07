Подобрать 40 интерьеров и наложить тату

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен17 заявок476 просмотров

Есть 40 PSD с тату (разные тематики) (Фон уже очищен!) (цвет черный, возможно понадобиться изменить на белый или серый)

Вам нужно будет найти картинку с кусочком интерьера (диван, кровать, десткая, спальня, коридор, туалет, ванная, кухня и прочий интерьер ИСХОДЯ ИЗ МОТИВА ТАТУ!) и наложить каждую тату на отдельный интерьер.

Размер не меньше 500px в ширину и 300px в высоту

Примеры:

При выборе буду смотреть на цену и качество!

Так что обязетельно указывайте цену!

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16 лет назад
slawok
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранные исполнители

Rebit
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$15
2 дня
Все быстро, хорошо и в срок, приятно было иметь дело!
Отличный заказчик, приятный в общении, понимающий, и главное терпеливый человек! Было Очень приятно с ним работать.
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад
$15
2 дня
Отличный исполнитель. Все в сроки и так как надо. Спасибо!
Четкое ТЗ и своевременная оплата, что нужно еще для счастья фрилансера. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Rebit
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
nikerina
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 лет назад