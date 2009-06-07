Подобрать 40 интерьеров и наложить тату

Есть 40 PSD с тату (разные тематики) (Фон уже очищен!) (цвет черный, возможно понадобиться изменить на белый или серый)

Вам нужно будет найти картинку с кусочком интерьера (диван, кровать, десткая, спальня, коридор, туалет, ванная, кухня и прочий интерьер ИСХОДЯ ИЗ МОТИВА ТАТУ!) и наложить каждую тату на отдельный интерьер.

Размер не меньше 500px в ширину и 300px в высоту

Примеры:

При выборе буду смотреть на цену и качество!

Так что обязетельно указывайте цену!

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