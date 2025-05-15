Требуется разработать дизайн проект квартиры площадью 30 метров. Включить электроснабжение, водоснабжение и план монтажа. Предоставить визуальный референс для вдохновения и разработать планировку согласно указанным требованиям.
Продюсер/методист для онлайн-курса по проектированию корпусной мебели
Здравствуйте!
Я — практикующий конструктор корпусной мебели с опытом более 5 лет. Сейчас планирую создать онлайн-курс по обучению проектировщиков мебели, с акцентом на работу с компанией Вияр (Viyar) — крупным производителем мебельных компонентов в Украине и Польше.
Ищу специалиста с опытом создания онлайн-курсов, который сможет помочь с:
Разработкой структуры курса (10–12 уроков);
Методической упаковкой контента;
Подготовкой ТЗ на видеозапись;
(Желательно) подбором платформы для размещения;
(Опционально) участием в продвижении или запуске.
О курсе:
Тема: проектирование корпусной мебели, кухни и шкафы, работа с параметрическими блоками, чертежи, ТЗ, таблицы учета, работа с клиентами.
Целевая аудитория: новички в профессии, желающие быстро освоить востребованную специальность.
Моя цель: обучить специалистов по своей методике и в дальнейшем сформировать команду удалённых конструкторов.
Ожидания от кандидата:
Опыт методиста, продюсера или специалиста по e-learning;
Умение структурировать технический контент;
Грамотность, организованность, внимание к деталям;
Знание мебельной тематики — плюс, но не обязательно.
Формат работы: удалённо, обсуждаем сроки и оплату. Открыт к разовой работе или длительному сотрудничеству (возможен процент от продаж или доля в проекте).
Жду ваши предложения с портфолио/примерами курсов. Спасибо!
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