Здравствуйте!

Я — практикующий конструктор корпусной мебели с опытом более 5 лет. Сейчас планирую создать онлайн-курс по обучению проектировщиков мебели, с акцентом на работу с компанией Вияр (Viyar) — крупным производителем мебельных компонентов в Украине и Польше.

Ищу специалиста с опытом создания онлайн-курсов, который сможет помочь с:

Разработкой структуры курса (10–12 уроков);

Методической упаковкой контента;

Подготовкой ТЗ на видеозапись;

(Желательно) подбором платформы для размещения;

(Опционально) участием в продвижении или запуске.

О курсе:

Тема: проектирование корпусной мебели, кухни и шкафы, работа с параметрическими блоками, чертежи, ТЗ, таблицы учета, работа с клиентами.

Целевая аудитория: новички в профессии, желающие быстро освоить востребованную специальность.

Моя цель: обучить специалистов по своей методике и в дальнейшем сформировать команду удалённых конструкторов.

Ожидания от кандидата:

Опыт методиста, продюсера или специалиста по e-learning;

Умение структурировать технический контент;

Грамотность, организованность, внимание к деталям;

Знание мебельной тематики — плюс, но не обязательно.

Формат работы: удалённо, обсуждаем сроки и оплату. Открыт к разовой работе или длительному сотрудничеству (возможен процент от продаж или доля в проекте).

Жду ваши предложения с портфолио/примерами курсов. Спасибо!