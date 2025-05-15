Продюсер/методист для онлайн-курса по проектированию корпусной мебели

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Здравствуйте!

Я — практикующий конструктор корпусной мебели с опытом более 5 лет. Сейчас планирую создать онлайн-курс по обучению проектировщиков мебели, с акцентом на работу с компанией Вияр (Viyar) — крупным производителем мебельных компонентов в Украине и Польше.

Ищу специалиста с опытом создания онлайн-курсов, который сможет помочь с:

  • Разработкой структуры курса (10–12 уроков);

  • Методической упаковкой контента;

  • Подготовкой ТЗ на видеозапись;

  • (Желательно) подбором платформы для размещения;

  • (Опционально) участием в продвижении или запуске.

О курсе:

  • Тема: проектирование корпусной мебели, кухни и шкафы, работа с параметрическими блоками, чертежи, ТЗ, таблицы учета, работа с клиентами.

  • Целевая аудитория: новички в профессии, желающие быстро освоить востребованную специальность.

  • Моя цель: обучить специалистов по своей методике и в дальнейшем сформировать команду удалённых конструкторов.

Ожидания от кандидата:

  • Опыт методиста, продюсера или специалиста по e-learning;

  • Умение структурировать технический контент;

  • Грамотность, организованность, внимание к деталям;

  • Знание мебельной тематики — плюс, но не обязательно.

Формат работы: удалённо, обсуждаем сроки и оплату. Открыт к разовой работе или длительному сотрудничеству (возможен процент от продаж или доля в проекте).

Жду ваши предложения с портфолио/примерами курсов. Спасибо!

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