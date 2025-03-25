Требуется дизайнер-архитектор для проекта ремонта трехкомнатной квартиры. Необходимо создать дизайн интерьера, провести планировку и визуализацию. Ожидаются креативные решения и подтвержденный опыт в подобных проектах.
Дизайн интерьера для кафе-столовой
Требуется профессиональный дизайнер интерьера для оформления кафе-столовой. Необходимо создать стильный и функциональный интерьер, подходящий для общественного питания.
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