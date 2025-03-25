Дизайн интерьера для кафе-столовой

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Открыт5 заявок40 просмотров

Требуется профессиональный дизайнер интерьера для оформления кафе-столовой. Необходимо создать стильный и функциональный интерьер, подходящий для общественного питания.

Дизайн интерьеров
3 дня назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
35 отзывов
5 часов назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
3 дня назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 дня назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Денис
 
23 года
месяц в сервисе
Был
3 часа назад
3 дня назад
Денис
 
46 лет
7 дней в сервисе
Был
14 минут назад
3 дня назад