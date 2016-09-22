Проект деревянного дома

Нужен специалист, который может перенести мебель в интерьер При этом подобрав фон так, чтобы смотрелось более-менее реалистично и мебель не парила в воздухе. Цена 2$ за фото или ваша цена. Фотографий для обработки много. Тестовое задание расположить в ...