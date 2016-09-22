Проект деревянного дома

$50
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен1 заявка145 просмотров
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Визуализация деревянного дома

7 лет назад
_presnyakov
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
sosed
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$100
5 дней
Человек очень профессионально подходит к работе, очень контактный. Я работой остался доволен и всем рекомендую обращаться к Андрею.
Рад сотрудничеству с Андреем. От работы только положительные эмоции, задачи ставит четкие, оплата вовремя. Рекомендую.