Планировка интерьеров с учетом расстановки мебели и оборудования. Трехмерная визуализация интерьеров. нам понравилось на просторах интернета http://www.salon.ru/article.plx?id=7640&path=interior&sid=546&rid=281 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6719 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6214 http://www.ivd.ru/doc-flat.xgi?rid=1300&id=7388&div=dp1 кафель! ...
Проектирование выставочного стенда
еобходимо проектирование выставочного стенда
Программа выполнения: 3DSMax. 4 вида + исходник.
Чертеж: чертеж-схема вида сверху (в AutoCad или Компас)
К проекту также нужна документация по тому из каких элементов состоит павильон, какие материалы используется и т.д.
Желательно описать монтаж павильона.
Пример желаемого павильона – что-то похожее но этот https://www.free-lance.ru/users/sprite3d/viewproj.php?prjid=1796225 но с учетом ТЗ
Пишите Ваши цены и сроки.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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