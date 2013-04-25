еобходимо проектирование выставочного стенда

Программа выполнения: 3DSMax. 4 вида + исходник.

Чертеж: чертеж-схема вида сверху (в AutoCad или Компас)

К проекту также нужна документация по тому из каких элементов состоит павильон, какие материалы используется и т.д.

Желательно описать монтаж павильона.

Пример желаемого павильона – что-то похожее но этот https://www.free-lance.ru/users/sprite3d/viewproj.php?prjid=1796225 но с учетом ТЗ

Пишите Ваши цены и сроки.

Спасибо