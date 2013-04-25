Проектирование выставочного стенда

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Закрыт4 заявки240 просмотров

еобходимо проектирование выставочного стенда

Программа выполнения: 3DSMax. 4 вида + исходник.

Чертеж: чертеж-схема вида сверху (в AutoCad или Компас)

К проекту также нужна документация по тому из каких элементов состоит павильон, какие материалы используется и т.д.

Желательно описать монтаж павильона.

Пример желаемого павильона – что-то похожее но этот https://www.free-lance.ru/users/sprite3d/viewproj.php?prjid=1796225 но с учетом ТЗ

Пишите Ваши цены и сроки.

Спасибо

AutoCAD
12 лет назад
eis3
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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