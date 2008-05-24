"Бизнес центра" ------------------- Нужно сделать фасад магазина который находится на 2 этаже. Нам интересна лучшая идея. Я прикрепил те макеты, которые предлагают нам местные дизайнерские фирмы. Но нам они не ...
Сделать рабочие чертежи
Требуются: планы и разрезы потолка, план полов, развертка стен. На аттаченой картинке: натяжной потолок, накладные светильники 600х600 и зеркальные вставки 600х600. Нужно сделать рабочие чертежи.
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