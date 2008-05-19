Нарисовать дизайн проект перепланировки квартиры

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Закрыт15 заявок643 просмотра

Требуется по всем правилам нарисовать проект перепланировки квартиры и визуализировать его

цена /срок

уточнение:

это учебный проект. мне вполне подойдёт какой-то готовый .

17 лет назад
BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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