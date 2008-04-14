Требуется аерограф (художник) Нужно расписать стены внутри кафе флуоресцентными красками, с разработкой рисунка. Портфолио обязательно. Цена договорная. Вы работаете с флоурисцентными красками? (пример: flur.ru)? нужно придумать тему, кафе Остапчик (в ...
Дизайн интерьра
Есть жилое помещение,площадью 80 кв.м..Нужно разработать дизайн .
В комплект должно входить:
-изображение 3-х мерной визуализации(несколько ракурсов);
-чертежи (планировка,образуюшие плоскости);
- подборка уже готовой мебели.
Наличие портофолио обязательно.
Чертеж планировки будет выслан после выбора кандидатуры.
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