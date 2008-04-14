Дизайн интерьра

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт32 заявки580 просмотров

Есть жилое помещение,площадью 80 кв.м..Нужно разработать дизайн .

В комплект должно входить:

-изображение 3-х мерной визуализации(несколько ракурсов);

-чертежи (планировка,образуюшие плоскости);

- подборка уже готовой мебели.

Наличие портофолио обязательно.

Чертеж планировки будет выслан после выбора кандидатуры.

17 лет назад
marshal_methers
Николй 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

D_E_S_I_G_N_E_R
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$15
7 дней

Заявки фрилансеров

D_E_S_I_G_N_E_R
Антон 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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