ВНИМАНИЕ!!!!! Только для жителей Киева. Предложения типа "...а может быть Вы все-таки... удаленно" - пустая трата времени. Обсуждение и детали при личной встрече (центр Киева). Необходимы услуги дизайнера, специализирующего в области ...
Дизайн проект квартиры - обяз-но Санкт-Петербург
Имеется квартира 85м. интересует полный дизайн-проект( в том числе с мебелью), авторский надзор. кроме того интересует можете ли порекомендовать бригаду строителей. Дело срочное.
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