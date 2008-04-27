Дизайн офисного помещения

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Закрыт3 заявки265 просмотров

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Необходимы услуги дизайнера, специализирующего в области дизайна интерьеров.

Проект одноразовый.

Задача: планировка офисного помещения (400-500 кв.м), оптимальное размещение рабочих мест сотрудников, офисного оборудования (оргтехника) и мебели.

Просьба в предложении указывать контактный телефон.

17 лет назад
predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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