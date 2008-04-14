Дизайн котеджного дома

Необходимо несколько видов работы: внешний дизайн(фасад) и внутрений(повозможности) дизайн дома и рядом стоящей хаты.

К проекту приложил изображение с отображением первоочередных обьектов для рисования, а на депозите более полный комплект.

http://depositfiles.com/files/5497985. Если не обходимы более подробные фотоснимки - в личку.

Указывайте пожалуйста ориентировочную цену и сроки.