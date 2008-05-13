Проект интерьера офиса

Это не проект для конкретного помещения! Нужен готовый интерьер офиса в максе в любом стилистическом направлении. Желательно, чтобы он не выкладывался ранее в интернете. Проект должен включать в себя: две перспективы - кабинет руководителя и ресепш/секретарь; развертки стен; план-схема помещения.