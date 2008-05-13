# 1 — $

"Бизнес центра"

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Нужно сделать фасад магазина который находится на 2 этаже. Нам интересна лучшая идея.

Я прикрепил те макеты, которые предлагают нам местные дизайнерские фирмы. Но нам они не очень нравится, хотелось бы что то, солидное интересное и со вкусом. Надеемся на вас !

Магазин занимается продажей: Мехов, Кожи и кож галантереи.

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Пожелания по дизайну магазина:

Логотип сохраняется.

Используется нижняя полукруглая часть витража.

P.S. как вариант использование 2- ух стенных промежутков с права и 2-ух стенных промежутков с лева.

Два варианта, дневной и вечерний.

шкира, Кардинал, хутро - Кардинал лого (большим)