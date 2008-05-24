Чертежи на дизайн и архитектуру

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Закрыт3 заявки269 просмотров

Требуется разработка чертежей на дизайн проекты и архитектуру.

Объекты уже отмоделины будут предоставлены в 3ds и в архикаде, все материалы будут обозначены.

Примерный состав:

• обмерный план

• монтажный план

• план полов

• план потолков

• принципиальная схема разреза потолков

• план размещения светильников и распределения линий по выключателям

• план размещения розеток, электровыводов и выводов слаботочных сетей

• схема разверток стен и размещения конструктивных элементов

• сводная карта отделки

• карта подбора мебели

• спецификация на двери

В Вашем ответе обязательно укажите:

1. примеры чертежей

2. стоимость работ

17 лет назад
Lumen124
Эдуард 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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