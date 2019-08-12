Создание дизайн-проекта для квартиры

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Закрыт23 заявки334 просмотра

Добрый день! Необходимо создать дизайн-проект для квартиры 65 кв.м (двушка). В итоге нужны коллажи, картинки каждой комнаты с трех ракурсов, план электрики, расстановка мебели, подбор цветовых решений. 

В заявке стоимость за кв. Метр, сроки выполнения, примеры работ.

6 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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