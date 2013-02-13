Функционал сайта

Сайт на WebAsyst. Все остальные подробности при личном общении.

1. Добавить на страницу конкретного товара модуль с заголовком «с этим часто покупают». Сделать возможность отображения товара определенной категории при просмотре другой категории (например: при просмотре хлебопечек внизу высвечивается модуль с кухонными весами). На модуле должны отображаться 4-5 товаров (фото, название, цена) выбранные случайным образом из категории. Пример: http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/7063/1515570 (купить вместе с...). Редактирование связей должно быть простым и доступно администратору (сейчас это настраивается только для конкретного товара).

2. Изменить отображение списка товара: список, список с фото, крупные фото. Легкое переключение между отображениями. По умолчанию отображается списком с фото. Убрать отображение по брендам

3. Настроить е-мэйл уведомления клиентам. При смене статуса клиенту отправляется письмо. Текст письма должен легко редактироваться администратором магазина.

4. После оформления заказа в печати заказа добавить цену за 1 шт товара.

5. Добавить счетчик Яндекс на главную страницу