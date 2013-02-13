Функционал сайта

Нужно создать приложение: простейший акцион с отсчётом времени и опцией покупки товара по твёрдой цене. В админке редактирование товаров, цен, запуски аукционов, старт/стоп. Нужно установить на собственный сервер и подключить к Соцсетям. И под рекламу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на WebAsyst. Все остальные подробности при личном общении.
1. Добавить на страницу конкретного товара модуль с заголовком «с этим часто покупают». Сделать возможность отображения товара определенной категории при просмотре другой категории (например: при просмотре хлебопечек внизу высвечивается модуль с кухонными весами). На модуле должны отображаться 4-5 товаров (фото, название, цена) выбранные случайным образом из категории. Пример: http://www.svyaznoy.ru/catalog/notebook/7063/1515570 (купить вместе с...). Редактирование связей должно быть простым и доступно администратору (сейчас это настраивается только для конкретного товара).
2. Изменить отображение списка товара: список, список с фото, крупные фото. Легкое переключение между отображениями. По умолчанию отображается списком с фото. Убрать отображение по брендам
3. Настроить е-мэйл уведомления клиентам. При смене статуса клиенту отправляется письмо. Текст письма должен легко редактироваться администратором магазина.
4. После оформления заказа в печати заказа добавить цену за 1 шт товара.
5. Добавить счетчик Яндекс на главную страницу
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