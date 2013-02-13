Создать универсальную продающую страницу

$500
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки136 просмотров
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Нужно создать универсальную продающую промо-страницу для ряда товаров на CMS Joomla". Дизайн должен быть солидный и презентабельный. На странице кроме инфо-блоков о товаре должен быть блок заказа. В этом блоке нужна кнопка вызова формы заказа в лайтбоксе, указана старая цена, новая цена в красивом оформлении и таймер окончания акции.

11 лет назад
maxi4you
Максим 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$550
5 дней
Денис выполнил проект на отлично. Перед началом работы задал мне ряд наводящих вопросов по структуре и дизайну сайта. 1-й вариант мне не очень понравился, форма подачи была слегка не в том строгом виде который я хотел. После обсуждения этого варианта он мне показал на следующий день дизайн в том виде в котором я просто не нашел ни одного "слабого" места. Все блоки выглядели красиво и в то же время строго, как на страницах глянца, явно так как нужно для презентации товара и формирования позитивного впечатления о нем у покупателей. В панели администрирования Joomla все сделано удобно для быстрого изменения контента на копиях сайта для других товаров. Могу констатировать что Денис является хорошим специалистом.
Приятно было сотрудничать. У Максима хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.
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