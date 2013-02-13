Создать универсальную продающую страницу

Денис выполнил проект на отлично. Перед началом работы задал мне ряд наводящих вопросов по структуре и дизайну сайта. 1-й вариант мне не очень понравился, форма подачи была слегка не в том строгом виде который я хотел. После обсуждения этого варианта он мне показал на следующий день дизайн в том виде в котором я просто не нашел ни одного "слабого" места. Все блоки выглядели красиво и в то же время строго, как на страницах глянца, явно так как нужно для презентации товара и формирования позитивного впечатления о нем у покупателей. В панели администрирования Joomla все сделано удобно для быстрого изменения контента на копиях сайта для других товаров. Могу констатировать что Денис является хорошим специалистом.