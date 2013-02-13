Простое приложение–акуцион для cоцсети Iframe

Нужно создать приложение: простейший акцион с отсчётом времени и опцией покупки товара по твёрдой цене.

В админке редактирование товаров, цен, запуски аукционов, старт/стоп. Нужно установить на собственный сервер и подключить к Соцсетям. И под рекламу "поправить".

На прикреплённом фото видны нужные функции. Это собственный скрипт на ПХП.

От вас: цена разработки, технология, срок.

От меня: оплата по факту, СБР, и т.д. электронных валют нет, только Пайпал, Скрилл, банк.

Срок: думаю, что в 10 рабочих дней.

ТЗ в приложение.