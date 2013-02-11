Нужно написать легкий модуль для OpenCart 1.5.4.1

есть сервис fbnp.ru для проверки неблагонадежных покупателей.

необходимо реализовать следующее:

При поступлении заказа с наложенным платежом чтобы была кнопка вкладка проверка клиента.

На всплывающем окне уже предзаполненная форма, Фамилия, имя, отчетство, телефон и город из данного заказа с возможностью редактирования. далее выполнятется запрос и возвращается ответ. Так же может понадобится форма которая позволяет добавить клиента, если появился такой клиент. На сколько я знаю у них есть API