Нужно написать легкий модуль для OpenCart 1.5.4.1

$20
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сервис fbnp.ru для проверки неблагонадежных покупателей.

необходимо реализовать следующее:

При поступлении заказа с наложенным платежом чтобы была кнопка вкладка проверка клиента.

На всплывающем окне уже предзаполненная форма, Фамилия, имя, отчетство, телефон и город из данного заказа с возможностью редактирования. далее выполнятется запрос и возвращается ответ. Так же может понадобится форма которая позволяет добавить клиента, если появился такой клиент. На сколько я знаю у них есть API

OpenCart
11 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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