Интернет-магазин на CMS Host CMS или схожей

Здравствуйте. В связи с тем, что совершенно нет времени сделать магазин самой, мне нужен человек, который сделает мне начальный вариант магазина на Joomla, сделает пару категорий, натянет на него простенький дизайн, и закинет на хостинг. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен интернет магазин на системе Host CMS или схожей системе, пример магазина - http://www.kupiholod.ru/
тематика сайта БАДы, в PS сброшу примеры сайтов
ТЗ сброшу в приват или на скайп
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