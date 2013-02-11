Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro=соединить

Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro

Это все нужно воткнуть на хост и сделать первоначальные настройки магазина с выводом товаров и т.д. Структуру сайта я дам.

Сами в состоянии это все установить и настроить, затык с шаблоном и его допиливанием под наши нужды.

Данный шаблон заточен под 2.5

В свете вышеизложенного денег много не заплатим.

Кстати на хосте нашем стоит уже Jomla 2.5.9 и шаблон торчит там же. Джомла стоит прямо, шаблон криво.

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