Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro=соединить

Добавить возможность автоматической проверки актуальности товаров на сайте путем импорта прайс-листа. Автоматическое добавление, удаление и редактирование товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro
Это все нужно воткнуть на хост и сделать первоначальные настройки магазина с выводом товаров и т.д. Структуру сайта я дам.
Сами в состоянии это все установить и настроить, затык с шаблоном и его допиливанием под наши нужды.
Данный шаблон заточен под 2.5
В свете вышеизложенного денег много не заплатим.
Кстати на хосте нашем стоит уже Jomla 2.5.9 и шаблон торчит там же. Джомла стоит прямо, шаблон криво.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕНЫ И СРОКОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.
В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.
Оплата исключительно в ЯндексДеньги.
Оплата по факту выполнения работы.
Предложения без цены и сроков не рассматриваются.
Уважайте пожалуйста своё и моё время.
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