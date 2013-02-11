Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro=соединить

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro

Это все нужно воткнуть на хост и сделать первоначальные настройки магазина с выводом товаров и т.д. Структуру сайта я дам.

Сами в состоянии это все установить и настроить, затык с шаблоном и его допиливанием под наши нужды.

Данный шаблон заточен под 2.5

В свете вышеизложенного денег много не заплатим.

Кстати на хосте нашем стоит уже Jomla 2.5.9 и шаблон торчит там же. Джомла стоит прямо, шаблон криво.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ БЕЗ ЦЕНЫ И СРОКОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

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Свои предложения озвучивайте пожалуйста исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь пожалуйста к этому внимательно.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте пожалуйста своё и моё время.

JoomlaVirtuemart
11 лет назад
jumbo
Юрий 
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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