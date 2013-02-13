Необходим заказ обратного звонка для opencart

$10
Интернет-магазиныЗавершен2 заявки171 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет-магазин на Opencart, необходимо реализовать модуль заказа обратного звонка, примерно как на http://torex-market.ru/ подробности в личку

OpenCart
11 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
BMSB
30 летПакистан
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-2)
11 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно выполненная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Был рад сотрудничеству с Вами. Задание поставлено четко, оплата вовремя.
  • Похожие заказы

  • Простое приложение–акуцион для cоцсети Iframe

    $500

    Нужно создать приложение: простейший акцион с отсчётом времени и опцией покупки товара по твёрдой цене. В админке редактирование товаров, цен, запуски аукционов, старт/стоп. Нужно установить на собственный сервер и подключить к Соцсетям. И под рекламу ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Необходимо разработать интернет магазин автозапчастей. Желательно магазин на шаблонном дизайне Joomla. Возможные аналоги: http://www.1001z.ru, http://www.autodoc.ru, http://www.agaparts.ru Необходимо , чтобы в интернет-магазине анализировалась информация о наличии позиций запчастей с сайта next-auto.pro, а также необходимо чтобы цена на ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист для поддержки и правки инт.-магазинов

    $250

    Требуется веб-программист для верстки сайтов и их поддержке. Оплата договорная. Средняя стоимость верстки интернет-магазина 150-200у.е. Оплата правок и поддержки сайтов обговаривается отдельно. Необходимо знание joomla, opencat.

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro=соединить

    Joomla+Virtuemart+шаблон OT Green Pro Это все нужно воткнуть на хост и сделать первоначальные настройки магазина с выводом товаров и т.д. Структуру сайта я дам. Сами в состоянии это все установить и настроить, затык с шаблоном и его ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать легкий модуль для OpenCart 1.5.4.1

    $20

    есть сервис fbnp.ru для проверки неблагонадежных покупателей. необходимо реализовать следующее: При поступлении заказа с наложенным платежом чтобы была кнопка вкладка проверка клиента. На всплывающем окне уже предзаполненная форма, Фамилия, имя, отчетство, телефон и город из ...

    OpenCart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин на Joomla

    $250

    Здравствуйте. В связи с тем, что совершенно нет времени сделать магазин самой, мне нужен человек, который сделает мне начальный вариант магазина на Joomla, сделает пару категорий, натянет на него простенький дизайн, и закинет на хостинг. ...

    Joomla
    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад