Доработка интернет-магазина на Joomla

Необходимо разработать интернет магазин автозапчастей. Желательно магазин на шаблонном дизайне Joomla. Возможные аналоги: http://www.1001z.ru, http://www.autodoc.ru, http://www.agaparts.ru Необходимо , чтобы в интернет-магазине анализировалась информация о наличии позиций запчастей с сайта next-auto.pro, а также необходимо чтобы цена на ...
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Добрый день! Есть дизайн+верстка и недоделанный веб-студией интернет-зоомагазин: www.vetHome.ru
Требуется доработка или сделать все заново. Полное ТЗ , схемы и каталогв приложенных файлах. Доступ к сайту предоставим по требованию в личку. Пишите сроки и приблизительную цену.
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