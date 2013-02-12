Доработка интернет-магазина на Joomla

$1000
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка124 просмотра
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Добрый день! Есть дизайн+верстка и недоделанный веб-студией интернет-зоомагазин: www.vetHome.ru

Требуется доработка или сделать все заново. Полное ТЗ , схемы и каталогв приложенных файлах. Доступ к сайту предоставим по требованию в личку. Пишите сроки и приблизительную цену.

Joomla
11 лет назад
emaskina
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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