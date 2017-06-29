Интернет магазин одежды

Требуется создать интернет-магазин. примеры магазинов, которые нравятся, прилагаю. Функционал будет не столь обширен, скорее всего. Однако в целом, как то примерно так - http://www.zolotoyvek.ua/ua/ http://cartiel.com.ua/ http://kamzol.com.ua/ http://zarina.ua/ Приблизительную цену/сроки/ и на чем реализовать предлагайте.