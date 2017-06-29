Требуется интернет магазин одежды по типу: http://vilonna.com.ua/ (дизайн этого сайта полностью устраивает) функционал который нужно будет добавить: [list=1][*]на фото будут от 1 до 4 товаров (джинсы, футболка, кросовки и т.д.) должна быть возможно купить как по отдельности так ...