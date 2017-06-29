Интернет магазин одежды

Интернет-магазиныЗакрыт10 заявок206 просмотров
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Требуется интернет магазин одежды по типу: http://vilonna.com.ua/  (дизайн этого сайта полностью устраивает) 

функционал который нужно будет добавить:

  • на фото будут от 1 до 4 товаров (джинсы, футболка, кросовки и т.д.) должна быть возможно купить как по отдельности так и комлектом.  т.е. должно быть от 1 до 5 цен под фото каждого товара по отдельности и за комплект, выбор товара который нужно будет купить должен выбираться по типу проставления галочки на против каждого товара или комплекта. Товара который куплен и его нет на остатке должен убираться автоматически, если это не комплект.
  • Таймер актуальности цены.
  • Должна быть возможность автоматического изменения цены. К примеру, понедельник с 9:00 до 8:59 100%, вторник 80%, среда 70% и т.д. Все параметры включая время и процент скидки должны задаваться в ручную.
  • Будет категория бесплатных товаров. Должна быть возможность только в понедельник, когда цена 100% к каждому купленному товару выбрать 1 товар из категории бесплатных вещей. Такая акция бедет действовать только 1 день и к определенной группе товаров. Это должно быть видно на странице товара.
  • Товары должны обновляться либо с csv  либо с ексель файла. Лучше всего настроить синхронизация с гул таблицами.
  • Нужно будет синхронизировать товары с альбомами в ВК и Фейсбук, а так же нужно настроить пост товаров по таймеру в Инстаграм.
  • Синхронизация с каждой соц сетью должна происходить после каждой покупки товара.
  • Товары должны загружаться с остатками из файла. Проданных товар должен переходить автоматически в категорию проданных вещей.
  • На сайте должны отображаться отзывы покупателей с прикрепленных соц. сетей.
  • Сайте желательно должен быть на ОпенКарте.
6 лет назад
guest_14988172947153
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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