1. Настройка магазина 1.1. Настроить в магазине расчет скидки в зависимости от количества едениц (есть формула расчета в Exel) 1.2. Настроить прием заказа с оплатой при получении и с предоплатой с выставлением счета вручную. 1.3. Настроить категории покупателей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется интернет магазин одежды по типу: http://vilonna.com.ua/ (дизайн этого сайта полностью устраивает)
функционал который нужно будет добавить:
- на фото будут от 1 до 4 товаров (джинсы, футболка, кросовки и т.д.) должна быть возможно купить как по отдельности так и комлектом. т.е. должно быть от 1 до 5 цен под фото каждого товара по отдельности и за комплект, выбор товара который нужно будет купить должен выбираться по типу проставления галочки на против каждого товара или комплекта. Товара который куплен и его нет на остатке должен убираться автоматически, если это не комплект.
- Таймер актуальности цены.
- Должна быть возможность автоматического изменения цены. К примеру, понедельник с 9:00 до 8:59 100%, вторник 80%, среда 70% и т.д. Все параметры включая время и процент скидки должны задаваться в ручную.
- Будет категория бесплатных товаров. Должна быть возможность только в понедельник, когда цена 100% к каждому купленному товару выбрать 1 товар из категории бесплатных вещей. Такая акция бедет действовать только 1 день и к определенной группе товаров. Это должно быть видно на странице товара.
- Товары должны обновляться либо с csv либо с ексель файла. Лучше всего настроить синхронизация с гул таблицами.
- Нужно будет синхронизировать товары с альбомами в ВК и Фейсбук, а так же нужно настроить пост товаров по таймеру в Инстаграм.
- Синхронизация с каждой соц сетью должна происходить после каждой покупки товара.
- Товары должны загружаться с остатками из файла. Проданных товар должен переходить автоматически в категорию проданных вещей.
- На сайте должны отображаться отзывы покупателей с прикрепленных соц. сетей.
- Сайте желательно должен быть на ОпенКарте.
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