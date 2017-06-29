Ищем специалиста по сайту tiu.ru (настройка, редактирование)

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Создан интернет магазин на сайте tiu.ru. Необходимо его настроить: 

1) Прописать ключевые слова для поиска (поиск товара по категориям) 

2. Распределение товаров по категориям 

3. Добавить описание товара 

4. Выбрать категорию в каталоге 

5. Прописать торговые марки (производители) 

6. Обновить общую информацию 

7. Отредатировать меню интернет-магазина (горизонтальное, боковое, нижнее меню) 

8. Настроить фильтр поиска 

9. Подобрать дизайн и его настроить под наш магазин 

10. Оформление страничек на сайте

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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