Программист Magento

$250
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок186 просмотров
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Срочно требуется специалист с опытом коммерческих проектов на magento commerce. Поддержка существующих и разработка новых проектов.

Пример задачи по поддержке - обновление магазина с установленными модулями до последней стабильнйо версии magento.

Magento
13 лет назад
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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