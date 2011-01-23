Консультант по оптимизации и продвижению

Для работы в интернет-магазине требуется программист с опытом работы с Magento Commerce. Удаленка, фуллтайм. Требование по сути только одно - минимум год опыта программирования под magento. От вас нужно: краткое резюме (как зовут, где найти, где учился-работал), ссылки ...