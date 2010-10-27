Специалист по разработке интернет-магазинов

ТОЛЬКО ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Есть не действующий интернет-магазин по продажи мебели и быт техники, нужно приложить все знания и умения и заставить его работать. Работы много, оплата достойная. обязанности 1. Добавление контента 2. Постоянная работа с сайтом: новости , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемы фриленсеры!
В команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов.
Вот перечень некоторых функций, которыми могут обладать разрабатываемые магазины:
- мультивалютность
- многоязычность
- система скидок
- группировка товаров по коллекциям
- продажа товара в различных единицах измерения (шт., кг., м2 и т.д.)
- конфигурируемые продукты - продукты с выборочными свойствами (например цвет, размер и т. д.)
- сопутствующие товары
- комментарии к товарам
- импорт/экспорт товаров в формате CVS и XML (в том числе и обновление цен и количества на складе)
- экспорт заказов
От вас:
- ссылка на ваше портфолио
- какие платформы используете в своей работе
- оценка часа вашей работы
Спасибо.
- Похожие заказы
- $2500Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт компании - www.postulat.ru. Выполнен на базе 1С битрикс. Необходимо сайт развивать, улучшать связь с 1с 8.8 и 1с 7.7 и т.д.. Возможны задания по доработке 1С CRM RARUS.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Еженедельное обновление прайсов и новостей на сайт. Новости добавляются через админ панель - WordPress, Прайсы - руками на фтп заливаются, плюс шапку в прайсах. Настройка интернет-магазина на битрикс, добавление категорий и функций для них, добавление 200 ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Содержание: Открыта вакансия на позицию веб-мастер/администратор интернет-магазина. Проект уже запущен и работает, но требуется его незначительная доработка и дальнейшее поддержание на должном уровне. Также в планах создание под него форума и разработка еще двух проектов в перспективе. ...Закрыт13 лет назад
Работа не постоянная, временная. Необходим человек, способный заниматься обновлением контента, написанием скриптов. Или настроить систему его автоматического обновления. Умение работать быстро, качественно и оперативно. Работа в Москве. Жду Ваших предложений по цене. Проверка по тестовому заданию.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Здравствуйте, Есть небольшой созданный лично (Joomla+VirtueMart) магазин http://table-hockey.ru Требуется: - Докрутить сайт, ибо есть уйма разных багов и хотелок. - наполнение контентом - оптимизация для раскрутки, покупка ссылок и т.п. - контекстная реклама - в будущем создать еще сайт на той же ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Собирается команда програмистов для продвижения и сопровождения интернет-магазина Teleby.ru Работа возможна как на дому так и в офисе. Заработная плата договорная (к каждому будет индивидуальный подход). Команда будет состоять из 5 - 7 человек. Оформление ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Интернет магазину, написанному на CMS Magento, требуется программист для выполнения регулярных заданий.Требуется пунктуальный, серьезный специалист. Способный выполнить задачи в срок, с минимальными переделками. Пол значения не имеет. Условия работы: дистанционно. Оплата по факту выполненных работ Обязанности: доработки и ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Требуется человек для постоянного обслуживания интернет-магазина на 1С-Битрикс. Что под собой подразумевает обслуживание: разработка и подключение новых сервисов и систем,контроль за его техническим состоянием и своевременная корректировка, модернизация уже существующего функционала. Приоретет отдается ...Закрыт13 лет назад
См. приложениеЗакрыт14 лет назад