Создается команда програмистов для продвижения

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок246 просмотров
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Собирается команда програмистов для продвижения и сопровождения интернет-магазина Teleby.ru

Работа возможна как на дому так и в офисе. Заработная плата договорная (к каждому будет индивидуальный подход). Команда будет состоять из 5 - 7 человек.

Оформление по трудовому договору/т.к. - по желанию.

в зявке указывайте портфолио.

Нужны люди знающие свое дело. Дилетантов просьба не беспокоить.

Большее педпочтение отдается програмистам из Москвы, но если учеловка талант, то нам всеравно где он находится.

13 лет назад
snum
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
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