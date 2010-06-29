Создается команда програмистов для продвижения

Интернет магазину, написанному на CMS Magento, требуется программист для выполнения регулярных заданий.Требуется пунктуальный, серьезный специалист. Способный выполнить задачи в срок, с минимальными переделками. Пол значения не имеет. Условия работы: дистанционно. Оплата по факту выполненных работ Обязанности: доработки и ...
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Собирается команда програмистов для продвижения и сопровождения интернет-магазина Teleby.ru
Работа возможна как на дому так и в офисе. Заработная плата договорная (к каждому будет индивидуальный подход). Команда будет состоять из 5 - 7 человек.
Оформление по трудовому договору/т.к. - по желанию.
в зявке указывайте портфолио.
Нужны люди знающие свое дело. Дилетантов просьба не беспокоить.
Большее педпочтение отдается програмистам из Москвы, но если учеловка талант, то нам всеравно где он находится.
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