Создается команда програмистов для продвижения

Собирается команда програмистов для продвижения и сопровождения интернет-магазина Teleby.ru

Работа возможна как на дому так и в офисе. Заработная плата договорная (к каждому будет индивидуальный подход). Команда будет состоять из 5 - 7 человек.

Оформление по трудовому договору/т.к. - по желанию.

в зявке указывайте портфолио.

Нужны люди знающие свое дело. Дилетантов просьба не беспокоить.

Большее педпочтение отдается програмистам из Москвы, но если учеловка талант, то нам всеравно где он находится.