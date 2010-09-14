Содержание:

Открыта вакансия на позицию веб-мастер/администратор интернет-магазина.

Проект уже запущен и работает, но требуется его незначительная доработка и дальнейшее поддержание на должном уровне.

Также в планах создание под него форума и разработка еще двух проектов в перспективе.

Требования:

возраст 22-35 лет, опыт работы в создании, раскрутке и поддержке интернет-магазина;

знание Photoshop, Flash, основы PHP, HTML, CSS, отрисовка изображений, подготовка материалов для сайта;

Обязанности:

администрирование интернет-магазина и посильная доработка, поддержка и раскрутка своими силами или с помощью привлечения узкопрофильных специалистов;

Условия:

Работа в офисе (вначале)- 5/2 с 9 до 18 часов (г.Москва, м. Волгоградский пр-т) с последующей возможностью перехода на удаленный режим, оформление по ТК РФ.

Контакты:

тел.: 7 (495) 676 58 75 - будни с 10:00 до 19:00

E-mail: [email protected]