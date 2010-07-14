Специалист для доработки и поддержки магазина

Здравствуйте,

Есть небольшой созданный лично (Joomla+VirtueMart) магазин http://table-hockey.ru

Требуется:

- Докрутить сайт, ибо есть уйма разных багов и хотелок.

- наполнение контентом

- оптимизация для раскрутки, покупка ссылок и т.п.

- контекстная реклама

- в будущем создать еще сайт на той же платформе с другими товарами

Ищется исполнитель, который полностью отвечал бы за сайт.

Работа скорее всего не на 1 месяц, ибо есть мысли по расширению.

Бюджет 3000-8000р в месяц.

Оплата мелкими порциями за сделанную работу или по времени.