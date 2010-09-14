Контент-менеджер

Содержание: Открыта вакансия на позицию веб-мастер/администратор интернет-магазина. Проект уже запущен и работает, но требуется его незначительная доработка и дальнейшее поддержание на должном уровне. Также в планах создание под него форума и разработка еще двух проектов в перспективе. ...