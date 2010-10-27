Нужен руководитель проекта (интернет-магазина)

ТОЛЬКО ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Есть не действующий интернет-магазин по продажи мебели и быт техники, нужно приложить все знания и умения и заставить его работать. Работы много, оплата достойная.

обязанности

1. Добавление контента

2. Постоянная работа с сайтом: новости , обновление и т.д.

3. Реклама и оптимизация

4. Анализ посещаемости

Требования

1. Опыт работы в подобных проектах обязателен

2. желание работать , а не просто сидеть за компом с 9 до 18

3. высшее образование желательно

4. умение решать нестандартные задачи

Условия:

1. оформление по трудовой

2. Оплата высокая, но будет зависеть от результатов

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