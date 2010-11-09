Специалист по Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы или ссылок рассматриваться не будут,

Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться

Prestashop
13 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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