Вебмастер для всесторонней работы с веб-магазином

На постоянную удалённую работу требуется веб-мастер для всесторонней работы с интернет-магазином

Необходимо знание (как минимум на среднем уровне)

- PHP, MySQL

- HTML, CSS, JavaScript

Работа заключается в развитии и поддержании интернет магазина, -это означает, что в редких случаях придётся писать что-то новое и в основном необходимо будет работать с уже готовым движком, периодически внося в него некоторые доработки.

Помимо этого требуется

- Отсутствие неприязни к монотонной работе (необходимо будет добавлять описания, картинки продуктов и пр. -предварительно искать всё это в сети)

- Знание английского как минимум на среднем уровне. То есть не сложные(не технические/специальные/отраслевые) тексты вы должны хорошо понимать, а также составлять хотя бы односложные предложения. (магазин рассчитан на западную аудиторию)

Также по прошествии определённого времени работы хотелось бы видеть от вас и каких-то собственных идей по совершенствованию магазина

К примеру, первое, чем необходимо будет заняться -это продумать и реализовать апдейт информации об 11к продуктах. И тут как раз будут необходимы как автоматизация (парсинг информации с сайтов, включая тексты, картинки, комментарии), так и, в отдельных случаях, ручной перенос этой информации (так как ни все продукты получиться найти на автомате)

Желателен максимально частый онлайн (то есть варианты при которых, например, в субботу-воскресенье вас вобще не поймать -не очень хороши)

Абсолютно неприемлемы необоснованные пропадания из сети, непредоставление отдельных заданий к обговоренному сроку. И вобще безответственное и неуважительное отношение к работе. (при подобных случаях мы очень быстро с Вами расстанемся)

График работы обсуждаем, но в общем стандартная рабочая неделя. Зарплата 500$/месяц, в будущем возможно увеличение.

В общем, хотелось бы найти действительно порядочного, ответственного и профессионального человека, который мог бы качественно выполнять наши задания, а затем и привносить/реализовывать какие-то свои идеи и задумки