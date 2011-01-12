Специалист по Prestashop

Розничный интернет-магазин Cue.Ru товаров для бильярда и покера, имеющий богатую историю и нехилый контент, приглашает на удаленную работу опытного программиста вэб-сайтов (HTML, PHP). С навыками работы с интернет-магазинами, располагающими широкими диапазоном функций, в т.ч. нестандартных. Задачи: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы или ссылок рассматриваться не будут,
Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться
- Похожие заказы
- Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется дизайнер для поддержки интернет магазина. Создание банеров, промо акций,работа с отделом маркетинга. Проект новый, но интересно работать с одним человеком на регулярной основе. Работа в соответствии с медиа планами - т.е. не требуется ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт13 лет назад
Для работы в интернет-магазине требуется программист с опытом работы с Magento Commerce. Удаленка, фуллтайм. Требование по сути только одно - минимум год опыта программирования под magento. От вас нужно: краткое резюме (как зовут, где найти, где учился-работал), ссылки ...Закрыт13 лет назад
Новый интернет-ресурс коллективных покупок (collective buying) приглашает на замещение вакантной должности руководитель IT- проета. Ресурс предоставляет скидки 50-90% на покупки в магазинах, посещение ресторанов, клубов, театров, развлекательных центров и пр. Обязанности: * Разработка ...Закрыт13 лет назад
- $500
На постоянную удалённую работу требуется веб-мастер для всесторонней работы с интернет-магазином Необходимо знание (как минимум на среднем уровне) - PHP, MySQL - HTML, CSS, JavaScript Работа заключается в развитии и поддержании интернет магазина, -это означает, что в ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Оператор по наполнению интернет магазина товарами (мотозапчасти), путём копирования описаний и фотографий с нескольких дружественных сайтов. Количество позиций от 300 до 1000 знание компьютерных программ (фотошоп, и т. п. обязательно. . . . . ). Условия: 1.Работа ...Закрыт13 лет назад
Ищу специалиста по Prestashop, для создания интернет магазинов, приветствуются также знание других систем для интернет коммерции как Magento, или Joomla с Vurtuemart. Присылайте сразу ссылки на сделанные работы или портфолио. Ответы без опыта работы ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемы фриленсеры! В команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов. Вот перечень некоторых функций, которыми могут обладать разрабатываемые магазины: - мультивалютность - многоязычность - система скидок - группировка товаров по коллекциям - продажа товара в различных единицах измерения (шт., ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
ТОЛЬКО ДЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Есть не действующий интернет-магазин по продажи мебели и быт техники, нужно приложить все знания и умения и заставить его работать. Работы много, оплата достойная. обязанности 1. Добавление контента 2. Постоянная работа с сайтом: новости , ...Закрыт13 лет назад
Сайт компании - www.postulat.ru. Выполнен на базе 1С битрикс. Необходимо сайт развивать, улучшать связь с 1с 8.8 и 1с 7.7 и т.д.. Возможны задания по доработке 1С CRM RARUS.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад