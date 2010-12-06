Magento Commerce: Senior Developer

Для работы в интернет-магазине требуется программист с опытом работы с Magento Commerce.

Удаленка, фуллтайм.

Требование по сути только одно - минимум год опыта программирования под magento.

От вас нужно: краткое резюме (как зовут, где найти, где учился-работал), ссылки на проекты, пример кода (один любой класс).

Работа стабильная, долговременная, фактически сениорская позиция.

Контакты: личные сообщения, ICQ 361-460-три-47, емейл иван собачка retapolis точка ком