Magento Commerce: Senior Developer

Новый интернет-ресурс коллективных покупок (collective buying) приглашает на замещение вакантной должности руководитель IT- проета. Ресурс предоставляет скидки 50-90% на покупки в магазинах, посещение ресторанов, клубов, театров, развлекательных центров и пр. Обязанности: * Разработка ...
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Для работы в интернет-магазине требуется программист с опытом работы с Magento Commerce.
Удаленка, фуллтайм.
Требование по сути только одно - минимум год опыта программирования под magento.
От вас нужно: краткое резюме (как зовут, где найти, где учился-работал), ссылки на проекты, пример кода (один любой класс).
Работа стабильная, долговременная, фактически сениорская позиция.
Контакты: личные сообщения, ICQ 361-460-три-47, емейл иван собачка retapolis точка ком
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