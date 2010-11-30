IT-Руководитель

Новый интернет-ресурс коллективных покупок (collective buying) приглашает на замещение вакантной должности руководитель IT- проета. Ресурс предоставляет скидки 50-90% на покупки в магазинах, посещение ресторанов, клубов, театров, развлекательных центров и пр.

Обязанности:

* Разработка концепции и стратегии развития проекта;

* SWOT-анализ и на его основе подготовка, реализация и продвижение бизнес-плана проекта;

* Участие в создании управленческой структуры по внедрению проекта и управлению им;

* Формирование и руководство отделами;

* Организация комплекса мероприятий по привлечению партнёров;

* Работа с финансовыми показателями, KPI, оптимизация ассортиментной матрицы, объём продаж, маржа, оборачиваемость;

* Разработка и контроль мероприятий по продвижению ресурса (SEO, SMO, партнёрские программы);

* Написание технических заданий по оснащению ресурса.

Требования:

* Высшее образование;

* Опыт работы в области электронных online – продаж не менее 2-х лет;

* Опыт реализации действующих IT-проектов;

* Знание управленческой отчетности;

* Опыт руководства;

* Опыт работы в коммерческом отделе/ отделе продаж не менее 2-х лет обязателен.

* Творческий подход в формировании бизнес-идей, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, нацеленность на результат.

Условия:

* Оформление по ТК РФ,

* Полная занятость, возможен ненормированный рабочий день,

* Вероятны командировки по России,

* Заработная плата высокая, по результатам собеседования,

* Перспектива управляющего партнёра.

Дополнительная информация по телефону: 89817449404