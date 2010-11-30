IT-Руководитель

На постоянную удалённую работу требуется веб-мастер для всесторонней работы с интернет-магазином Необходимо знание (как минимум на среднем уровне) - PHP, MySQL - HTML, CSS, JavaScript Работа заключается в развитии и поддержании интернет магазина, -это означает, что в ...
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Новый интернет-ресурс коллективных покупок (collective buying) приглашает на замещение вакантной должности руководитель IT- проета. Ресурс предоставляет скидки 50-90% на покупки в магазинах, посещение ресторанов, клубов, театров, развлекательных центров и пр.
Обязанности:
* Разработка концепции и стратегии развития проекта;
* SWOT-анализ и на его основе подготовка, реализация и продвижение бизнес-плана проекта;
* Участие в создании управленческой структуры по внедрению проекта и управлению им;
* Формирование и руководство отделами;
* Организация комплекса мероприятий по привлечению партнёров;
* Работа с финансовыми показателями, KPI, оптимизация ассортиментной матрицы, объём продаж, маржа, оборачиваемость;
* Разработка и контроль мероприятий по продвижению ресурса (SEO, SMO, партнёрские программы);
* Написание технических заданий по оснащению ресурса.
Требования:
* Высшее образование;
* Опыт работы в области электронных online – продаж не менее 2-х лет;
* Опыт реализации действующих IT-проектов;
* Знание управленческой отчетности;
* Опыт руководства;
* Опыт работы в коммерческом отделе/ отделе продаж не менее 2-х лет обязателен.
* Творческий подход в формировании бизнес-идей, аналитический склад ума, активная жизненная позиция, нацеленность на результат.
Условия:
* Оформление по ТК РФ,
* Полная занятость, возможен ненормированный рабочий день,
* Вероятны командировки по России,
* Заработная плата высокая, по результатам собеседования,
* Перспектива управляющего партнёра.
Дополнительная информация по телефону: 89817449404
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