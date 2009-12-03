Создать магазин на базе шаблона Template Monster.

Нужно создать магазин на джумле. От исполнителя требуется установить и настроить магазин. На главной странице должны быть размещены иконки(баннеры), должна быть возможность увеличивать и уменьшать их в зависимости от кол-ва ассортимента: 1.Ткань для скатертей, кликаем, разбита на дизайны: 1.1 ...