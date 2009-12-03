Создать магазин на базе шаблона Template Monster.

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в короткие сроки (7 дней) создать магазин на базе OS Commerce и шаблона Template Monster.
Шаблон есть, нужно соединить его с системой.
1. Поставить систему на сервер чтобы можно было уже набивать базу.
2. Инсталлировать шаблон.
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