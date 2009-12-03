Создать магазин на базе шаблона Template Monster.

Интернет-магазиныЗакрыт5 заявок215 просмотров
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Требуется в короткие сроки (7 дней) создать магазин на базе OS Commerce и шаблона Template Monster.

Шаблон есть, нужно соединить его с системой.

1. Поставить систему на сервер чтобы можно было уже набивать базу.

2. Инсталлировать шаблон.

14 лет назад
Saychik
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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